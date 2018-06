Família busca por jovem desaparecido em Mesquita

Foto: Divulgação

O jovem mecânico de refrigeração, Victor Hugo Bunn Batista, de 22 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, dia 8, quando saiu com um amigo para ir a um bar. Familiares estão fazendo campanhas nas redes sociais para encontrar o rapaz.

A mãe dele, a dona de casa Alcina Bunn, de 52 anos, conta que, na ocasião, ele saiu da casa onde os dois moram no bairro Juscelino, para ir a um bar com um amigo que conheceu durante o período em que prestou serviço militar.

Segundo o amigo de Victor que estava com ele na ocasião, contou que deu carona ao rapaz, e o deixou em frente ao Colégio Castelo Branco, que também fica em Juscelino. Desde então, o rapaz não foi visto mais pelos familiares.

A mãe de Victor registrou o sumiço do filho na 53ª DP (Mesquita) e afirma que alguns conhecidos viram Victor em Mesquita, nos bairros de Edson Passos e Juscelino, depois da quarta-feira.

A família do jovem pede que, quem tiver alguma informação, entre em contato pelo telefone 99577-4513.