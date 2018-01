Família acusa PM de matar jovem com tiro nas costas em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução/Facebook

Familiares de um jovem de 18 anos acusam um policial militar do 20º BPM (Mesquita) de ter efetuado o disparo que o matou, na madrugada de ontem, em Nova Iguaçu.

Luis Guilherme dos Santos havia acabado de sair do trabalho com dois colegas quando dois PMs se aproximaram para abordar o caminhão em que estavam na Rodovia Presidente Dutra. Os três saltaram do veículo. Luis teria deixado a mochila cair e, então, de acordo com os parentes, um dos agentes atirou.

