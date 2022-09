Família acusa a PM de atirar em jovem na Zona Norte do Rio

Vanderson Gomes, de 20 anos, foi morto durante uma ação da Polícia Militar na comunidade Beira Rio, na Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio, na tarde da última segunda-feira (12).

A PM disse que considera a vítima como um suspeito por ter aprendido com ele uma pistola calibre 40, dez munições e drogas. A família, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, na manhã de ontem (13), contesta as acusações.

Em protesto, amigos e moradores da comunidade realizaram

manifestações na Via Dutra, na altura do Jardim América,

A tia de Vanderson, Daiana Azzor, de 34 anos, informou que o sobrinho era inocente e que trabalhava como ambulante. Ela disse ainda que PMs atiraram enquanto ele estava lanchando na comunidade logo após sair do trabalho.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento na Avenida Coronel Phidias Távora, quando criminosos armados atiraram contra os agentes. “Houve confronto e um suspeito foi atingido, sendo socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes”, informou o comunicado da corporação.