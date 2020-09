Falso advogado aplicava golpe em aposentados idosos é preso pela Polícia Civil

Gabriel Brum, de 39 anos, um falso advogado, foi preso por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) na casa de sua mulher, na Avenida Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por estelionato, decorrente de uma condenação a uma pena de um ano – a sentença foi dada em janeiro de 2020.

Ele é acusado de dar golpes em idosos para conseguir a aposentadoria para as vítimas. A prisão ocorreu no último dia 14. De acordo com o delegado Hilton Alonso, titular da 21ª DP, Gabriel tem uma extensa ficha criminal, iniciada em 2006. A maioria das anotações é por dar golpes – segundo o delegado, foram mais de 20 casos.