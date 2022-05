Falsárias são presas com dólares e documentos falsos na Zona Sul do Rio

Duas mulheres foram presas na manhã de ontem (27) com dólares falsos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Maria Lesly Montalvo Escobar e July Felicita Montalvo estavam com documentos de identidade falsos quando foram abordadas pela polícia, na Rua Souza Lima, na altura da Rua Bulhões de Carvalho.

De acordo com a polícia, a dupla usava dólares falsos para fazer câmbio, compras em lojas e hospedagens em hotéis de luxo. Maria Escobar se identificou como chilena e July Montalvo disse ser uruguaia. Os documentos apresentados, porém, eram falsos. Com elas, foram encontrados mil dólares em notas falsificadas.

Elas foram identificadas pelo segurança de um hotel quando estavam tentando escapar. Um vídeo das câmeras de segurança de um hotel mostra a dupla chegando na recepção. Uma delas observa o local, enquanto outra checa o celular. Mais tranquilas, elas chegam a tirar uma selfie para registrar o momento.

Outras duas vítimas já reconheceram as presas como autoras do crime de estelionato e uso de moeda falsa praticados nesta semana, de acordo com imagens de câmeras de segurança de lojas e hotéis.

A polícia acredita que as mulheres façam parte de uma rede especializada em falsificar documentos e notas, e segue com as investigações para tentar localizar os responsáveis pelas cópias. O caso foi registrado na 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema).