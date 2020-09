Faixas de pedestres com fundo vermelho chegam ao Centro de São João de Meriti

De olho na constante modernização da cidade, a Secretaria Municipal de Trânsito de São João de Meriti realizou na noite da última quinta-feira a pintura de mais faixas de pedestres com fundo vermelho. O objetivo da ação é tornar o trânsito mais seguro para motoristas e pedestres.

Desta vez, as novas faixas foram pintadas no Centro, na Avenida Nossa Senhora das Graças, em frente à cancela e na Rua Maestro Benedito de Moura, próximo ao Campo do Martins.

Mantendo as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (as faixas devem ser brancas), apenas o fundo do dispositivo vem sendo pintado. Desta forma, as novas faixas acabam por chamar ainda mais atenção de todos, o que aumenta a segurança no trânsito. Outras faixas já foram pintadas em diversos pontos da cidade, especialmente em áreas de maior circulação de pessoas e locais sensíveis , como em frente a hospitais e centros comerciais.

Foram pintadas ainda as vagas de pontos de táxis, assim como o restante da sinalização viária das ruas da Matriz e São Pedro, além dos pontos da própria Av. Nossa Senhora das Graças e da Rua São João Batista. Vale lembrar também que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos vem realizando a nova pavimentação no município, mais informações sobre isso você pode conferir no endereço: http://meriti.rj.gov.br/home/

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti