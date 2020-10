Faetec realiza Jornada Gastronômica – Os Saberes do Sabor

O mês de outubro será marcado pelo lançamento da Jornada Gastronômica – Os Saberes do Sabor, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O evento reunirá profissionais das unidades escolares da rede voltadas à prática de culinária para preparar um menu especial no Restaurante Escola da Faetec – Palácio Guanabara.

Os pratos serão executados por professores experientes e reconhecidos no mercado de trabalho. As refeições serão servidas na unidade, durante o almoço, das 12h às 14h, nos dias 15, 21 e 27, e contará com a presença dos professores-chefes e suas equipes.

O projeto tem o intuito de apresentar ao público os chefes responsáveis pela formação de mão de obra da área gastronômica no Estado Rio de Janeiro, por meio da Rede Faetec. Além de conhecer a história das escolas deste segmento e a qualificação dos profissionais, o público apreciará as iguarias executadas por cada especialista do ramo: bartender, confeiteiro, cozinheiro, padeiro e salgadeiro.

As unidades participantes são: Escola de Hotelaria da Faetec Quintino, Faetec Bangu, Faetec Nilópolis e Restaurante-Escola Faetec Palácio Guanabara, que será o anfitrião desta 1º edição. Para a diretora de Formação Inicial e Continuada, Ana Paula dos Santos, a demanda pela formação na arte da culinária é grande em todo o Estado.