Faetec: abertas inscrições para cursos técnicos e de qualificação profissional

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) torna público dois editais para ingresso em cursos de Qualificação Profissional (de curta duração) e Técnico de Nível Médio. Desde segunda-feira, dia 31 de maio, estão abertas as inscrições para cerca de 1.200 vagas novas e remanescentes na ação de Bolsa Formação do Programa Novos Caminhos. Os interessados devem realizar o cadastro no site da rede: www.faetec.rj.gov.br. O prazo para se candidatar termina às 14h de 9 de junho.

São duas oportunidades diferentes. O edital para Qualificação Profissional é voltado para quem possui formação mínima de Ensino Fundamental I incompleto, de acordo com o curso pretendido. Já as vagas de Técnico de Nível Médio são oferecidas na forma “Concomitância Externa” – destinadas para quem está no ato da matrícula cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio comprovadamente.

“Os cursos de Qualificação Profissional, em virtude do curto tempo, permitem ao cidadão se capacitar ao mesmo tempo em que exerce outras atividades, sempre voltado ao mercado de trabalho, com a proposta de empreender novas possibilidades profissionais”, orienta Dr. Serginho, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Por sua vez, João Carrilho, presidente da Faetec, explica a importância do edital para a formação técnica.

“Estamos proporcionando aos jovens que fazem o Ensino Médio em qualquer instituição de ensino completar sua formação com o nosso curso técnico. É uma oportunidade agregadora, pois atende todos os estudantes do Estado do Rio de Janeiro”, garante.

As inscrições são gratuitas e as vagas serão preenchidas por meio de sorteio. Cada candidato só poderá efetuar uma inscrição, que será vinculada ao CPF. A divulgação do sorteio acontecerá na mesma data e a matrícula será on-line.

O candidato selecionado receberá no e-mail cadastrado as orientações para envio da documentação necessária e o formulário para garantir a vaga. A previsão é de que as aulas comecem em julho. Os alunos bolsistas receberão uma assistência estudantil, com ajuda de custo para uma passagem municipal ida e volta, e também lanche.

Estão abertas vagas de Qualificação Profissional em Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Assistente Administrativo, Carpinteiro de estruturas de telhado, Confeiteiro, Costureiro, Eletricista de Automóveis e Predial de Baixa Tensão, Encanador Predial, Figurinista, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Mecânico (diversos), Modelista de Roupas, Operador de Fresadora com Comando Numérico Computadorizado, Operador de Empilhadeira, Pedreiro de Alvenaria, Pintor de Automóveis, Recepcionista em Serviços de Saúde, Salgadeiro, Soldador.

As oportunidades abertas na formação Técnica são para: Administração, Automação Industrial, Cozinha, Dança, Edificações, Eletrônica, Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Informática para Internet, Informática, Logística, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção Metroferroviária, Mecânica, Meio Ambiente, Modelagem do Vestuário, Prótese Dentária, Rede de Computadores e Segurança do Trabalho.