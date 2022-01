Facção castiga adolescente com tiro de fuzil na mão após roubo de celular

Uma adolescente de 16 anos foi baleada com um tiro de fuzil na mão esquerda por traficantes da comunidade do Manguinhos, na Zona Norte do Rio. O crime teria acontecido após a jovem roubar um celular durante a virada do ano na Praia de Copacabana, no último dia 31. Contra ela, havia um mandado de busca e apreensão. A menina está sob custódia no hospital Getúlio Vargas, na Penha.

A jovem ficou conhecida após vídeo mostrar momento que ela rouba um casal que tirava uma selfie.

Segundo o blog Crimes News, a hierarquia do tráfico que comanda a favela começou a punir os “ladrões” que atuam na comunidade, e principalmente, levam as mercadorias roubadas para dentro da localidade.

Essa medida foi levada a sério pelos chefões do Manguinhos, após alguns “157” agirem nas proximidades, levando veículos para dentro da comunidade. Esses roubos atraíram operações da policia, e numa delas, causou a morte de um criminoso conhecido como “Baixinho”, que seria considerado por

todos os traficantes em Manguinhos.

Recado nas redes sociais Nas redes sociais, a facção postou um recado para a turma que tem o hábito de levar os produtos do roubo para a comunidade. Na semana passada a hierarquia de Manguinhos puniu uma quadrilha de mulheres assaltantes, que agia nas comunidades da Nova Holanda e Jacarezinho (CV), inclusive, sendo punidas pelos líderes de ambas as favelas.

Contrariando as ordens do tráfico, o grupo teria roubado lojas nas proximidades de Manguinhos e os traficantes descobriram e capturaram. Por serem oriundos da Nova Holanda e Jacarezinho, os frentes entraram em contato para avisar que seriam punidas, e os comparsas autorizaram a punição.

Levadas para uma área de punição dentro de Manguinhos, as mulheres foram torturadas com madeiras e socos, e na líder do grupo que teria vacilado em outras comunidades, aplicaram um tiro na sua mão e mandaram sair de Manguinhos.