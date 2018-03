Exposição mostra a arte da colagem de objetos em Angra

Foto: Divulgação

Sendo um complexo cultural que agrega diversas vertentes, o prédio que funciona o Teatro Municipal, além do palco Drº Câmara Torres, possui uma sala de vídeo, uma sala de música e um espaço especial para exposições. Neste mês, o artista Bruno Pelego apresenta a mostra “Fábulas do Gabinete”, que agrega desenhos, pinturas, poemas e assemblagens, que é a arte da colagem de objetos. Na exposição, os trabalhos apresentados interagem com o espaço de uma maneira que prende a pessoa que está apreciando a mesma.

Bruno Pelego, nome artístico de Bruno Honorato Ferraz, nascido e criado em Angra dos Reis, formou-se Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também é diplomado pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Pintor e desenhista, pesquisa materiais em praias poluídas, onde recebe grande parte da inspiração para os seus trabalhos.

A exposição fica no 1º andar do Centro Cultural Theóphilo Massad, na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, São Bento, e está aberta a visitação de quarta a domingo, sempre das 15h às 21h.