Explosão deixa feridos em comunidade do Complexo de Manguinhos

Um incêndio deixou ao menos 10 pessoas feridas na tarde de ontem (28), na comunidade do Mandela 2, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado a partir de uma explosão em um laboratório usado pelo tráfico de drogas.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Benfica foi acionado às 16h30. No local, atenderam uma mulher e encaminharam um adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. No entanto, mais pessoas deram entrada na unidade por meios próprios. Até o fechamento desta reportagem não havia informaões sobrer o estado de saúde das vítimas.