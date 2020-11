Explosão de botijão de gás deixa quatro feridos em São João de Meriti

A explosão de um botijão de gás feriu quatro pessoas da mesma família em São João de Meriti. As vítimas, um menino, uma menina, uma mulher e um idoso, sofreram queimaduras e continuam internadas em estado grave no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN). Um menino de 8 anos tem quadro de saúde considerado estável, segundo a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias.

Jorge Alexandre Gomes da Silva, de 8 anos, teve queimadura de 2º grau em 45% do corpo. Ele está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico e respira sem a ajuda de aparelhos;Maria Eduarda Gomes da Silva, de 5 anos, sofreu queimadura de 2º grau em 55% do corpo. Ela também está no CTI Pediátrico e respira com auxílio de aparelhos; Jorge Luís Pereira da Silva, de 60 anos, teve queimadura de 3º grau no rosto, pescoço, tórax, dorso, abdômen e em outras partes do corpo. Ele está no CTI adulto da unidade; Jéssica Gomes da Silva, de 25 anos, que sofreu queimadura de 3º grau nas vias áreas, rosto, pescoço, tórax, dorso, abdômen e em outras regiões.

De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, o idoso e a mulher têm estado de saúde gravíssimo. O quadro do menino é considerado estável e o da menina é grave.