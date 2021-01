Exército recupera fuzil furtado na Vila Militar, no Rio

O Exército informou ontem ter recuperado o fuzil furtado da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, na madrugada do último domingo.

O Comando Militar do Leste (CML), no entanto, não esclareceu onde a arma estava, nem com quem. E, nota, o órgão disse que um “procedimento judicial foi aberto para apurar o fato ocorrido e as demais providências cabíveis serão realizadas pela Justiça Militar”, disse o CML.

“O Comando Militar do Leste ressalta que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares e/ou com a ética castrense”, emendou.

Nas mãos de criminosos

Um vídeo recebido pelo portal G1 mostra o momento em que um fuzil furtado na Vila Militar é repassado a criminosos próximo ao Viaduto de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio. A arma, já recuperada, foi entregue a criminosos pelo muro de um batalhão.

Nas imagens, um carro manobra próximo a um sinal de trânsito, perto do viaduto. Em seguida, o veículo, com pelo menos duas pessoas, se aproxima do muro do 25º Batalhão de Logística do Exército. Na sequência, é possível ver a arma sendo entregue através do gradil do quartel.

Questionado sobre a identificação da pessoa que furtou e repassou o fuzil, o CML informou que “não comenta quaisquer aspectos relacionados, direta ou indiretamente, a processos em curso na Justiça Militar da União”.