Ex-vereadora é morta pelo ex-marido que comete suicídio após o crime de feminicídio

SÃO PAULO – A ex-vereadora Roberta Cristina Pereira foi assassinada dentro de casa na manhã da última sexta-feira, em Santa Rosa do Viterbo, município onde atuou pelo MDB na legislatura passada. O partido emitiu uma nota de luto em rede social, chamando-a de “exemplar militante emedebista” e considerando sua morte uma “perda inestimável”.

O crime de feminicídio foi cometido pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento e cometeu suicídio logo após matá-la a tiros. Segundo informações da Polícia Civil, Adão Ismael Alves Pereira era um subtenente reformado da Polícia Militar. Os corpos foram encontrados pela filha da vítima, que acionou a polícia.

“Roberta, que foi Presidente do MDB Mulher municipal, nos estimulava com sua alegria, inteligência e disposição para campanhas, projetos e ações do MDB Mulher em defesa da igualdade e da liberdade para as mulheres”, afirma o comunicado.