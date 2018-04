Ex-vereador e pai morrem em queda de poço

Foto: Reprodução/ Facebook

Um ex-vereador do município de Salto, interior paulista, e seu pai, morreram na tarde deste domingo de Páscoa (1º) depois que ele desceu ao poço para verificar um problema na bomba de água.

Willhes Gomes da Silva teria passado mal com a liberação de gás natural e acabou desmaiando, caindo no poço de cerca de oito metros e morrido. O pai, conhecido como Dedé, estranhou a ausência do filho e foi atrás. Ao ver que Willhes estava inconsciente, desceu na tentativa de salvá-lo, mas também acabou caindo inconsciente no poço.

Um guarda municipal que mora próximo à casa do ex-vereador tentou resgatar as vítimas e também acabou desmaiando. A Guarda Municipal de Salto informou que como o agente estava amarrado em cordas, não caiu, ficando apenas com arranhões.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Salto publicou uma nota de pesar em sua página do Facebook.