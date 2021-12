Ex-vereador de Magé é preso acusado de associação com facção criminosa 

O ex-vereador de Magé Genivaldo Ferreira Nogueira, conhecido como Batata, foi preso em casa, na manhã de hoje (7), por agentes da 65ªDP (Magé) em operação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil informou que contra Batata foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça por financiamento do tráfico de drogas e organização criminosa. Ele é suspeito de ter feito uma aliança com uma facção de tráfico de drogas para explorar o serviço de internet em comunidades de Magé em caráter de monopólio, especialmente na Lagoa. Batata é dono da empresa GBNet, que presta serviço de internet de forma irregular.

A titular da distrital, delegada Isabelle Conti explicou que a investigação contra Batata teve início em 2018 e, com apoio do tráfico de drogas, ele impunha a exclusividade do serviço de internet da sua empresa, que não era regularizada na Anatel.

Em troca, o ex-político fazia pagamentos aos traficantes. A investigação teve apoio de denúncias anônimas e de petições das empresas de telefonia que sofreram represálias dos traficantes e foram expulsas das comunidades.

“Era um monopólio porque só ele podia fornecer o serviço de internet por causa de represálias que as outras empresas sofriam do tráfico de drogas. Os traficantes impediam que elas entrassem nas comunidades. Passaram a cortar, danificar a estrutura de outras concorrentes e só deixar que os moradores contratassem com a empresa do Batata”, explicou Conti, acrescentando que em 2018 foi feito o primeiro registro de ameaça a outras empresas. “Foi a primeira vez que funcionários do Batata foram conduzidos à delegacia porque estavam fazendo instalação de forma irregular. A empresa dele nunca esteve com o serviço totalmente regularizado”, concluiu. Batata foi encaminhado para o sistema penitenciário.

Envolvido em assassinatos

Batata já respondeu na Justiça por quatro processos de assassinato: do então vereador de Magé Dejair Corrêa, em fevereiro de 2007; do também vereador de Magé Alexandre Augusto Pereira Alcântara, em janeiro de 2003; da então vice-prefeita de Magé Lídia de Almeida Menezes, em junho de 2002; e do jornalista de Magé Mário Coelho da Rocha, o Mariozinho, em agosto de 2001.