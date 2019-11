Ex-senador Lindbergh Farias é chamado de ‘ladrão’ em voo

Em vídeo vazado na internet, é possível escutar alguém falando: “Vai pegar o jatinho do Huck, rapaz”

O ex-senador do PT, Lindbergh Farias, foi hostilizado com xingamentos em um voo avião que ia de São Paulo ao Rio de Janeiro, no último domingo. Na gravação, que está circulando nas redes sociais, passageiros provocaram o ex-parlamentar. “Vai pegar o jatinho do Huck, rapaz”, é possível escutar alguém falando. Farias, que estava em São

Paulo para acompanhar o pronunciamento do ex-presidente Lula, tentou rebater às críticas e pediu respeito. Depois, chegou a citar Queiroz, assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro. Um passageiro perguntou: “Qual é a sua democracia”.

Uma mulher chegou a se dirigir ao político, pedindo para que ele mantivesse a calma. “Não dá bola. É isso o que eles querem”, disse. Alguns passageiros também perguntam para uma aeromoça se não podiam tirar Farias do voo. Uma voo repet o tempo todo: “Ele é ladrão. Ele é gente boa, mas é ladrão”. Depois em coro, um grupo gritou: “Fora, fora”.