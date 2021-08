Ex-secretário de Saúde do RJ morre de Covid-21

O ex-secretário de Saúde do RJ, Carlos Alberto Chaves, morreu hoje (20) vítima de Covid-19. Ele estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcellos, Zona Norte do Rio. No dia 12 de julho, ele havia informado em um grupo de jornalistas que havia testado positivo. Na época, afirmou que estava em isolamento e que os primeiros sintomas tinham sido cansaço e broncoespasmo, mas sem febre ou outras complicações.

O governador Cláudio Castro decretou luto de 3 dias e divulgou a seguinte nota de pesar: “Incansável na luta por salvar vidas no meio desta pandemia. Assim foi a passagem do médico Carlos Alberto Chaves à frente da Secretaria de Saúde. Por isso, hoje é um dia extremamente triste, não só para familiares e amigos, mas para toda a população do estado do Rio de Janeiro, que se despede de um dos homens que mais lutou pela chegada e distribuição da vacina.

Nomeado pro Castro

Chaves foi o quarto gestor da pasta desde o início da pandemia, ficando à frente da Saúde estadual entre setembro de 2020 e maio deste ano. Ele foi nomeado por Cláudio Castro, quando este ainda era governador em exercício. Após oito meses como chefe da pasta, ele foi sucedido por Alexandre Chieppe, o atual secretário.

Após deixar o posto de secretário, Chaves passou a coordenar a captação de órgãos para transplantes no estado, função que ocupou até testar positivo para a doença.