Ex-secretário de Ordem Pública de Paty do Alferes é assassinado a tiros

O ex-secretário de Ordem Pública de Paty do Alferes (RJ) foi morto a tiros na tarde de hoje (12) em Miguel Pereira. Uma mulher, de 48 anos, que estava ao lado dele, ficou ferida. Denilson Monsores da Silva, de 54 anos, morreu no local. O crime aconteceu na Rua Margot Meyer, no bairro Pantanal. As vítimas estavam dentro de um carro quando foram baleadas.

A Polícia Civil informou que “um motociclista se aproximou pelo lado do motorista e efetuou sete disparos”, que atingiram Denilson e a mulher. Ainda de acordo com os agentes, a mulher foi levada para o Hospital Municipal Luís Gonzaga. Após receber alta, ela deverá ser ouvida na delegacia de Miguel Pereira, que investiga o caso.

A Polícia Civil informou que “a perícia foi realizada no local e que agentes buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que ajudem a esclarecer a autoria e a motivação do crime”.

Em nota, a prefeitura de Paty do Alferes lamentou a morte do ex-secretário, se solidarizando com familiares e amigos, e informou que foi decretado luto de três dias na cidade.