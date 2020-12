Ex-secretária de Governo de Nova Iguaçu, Maria José morre vítima da Covid

Personagem conhecida do mundo político da Baixada Fluminense, Maria José Gouvea Baptista perdeu a luta contra a Covid-19. Maria, como era carinhosamente chamada pelos amigos, morreu no sábado (19) depois de permanecer internada por mais de 30 dias no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Agora é saudade em meio a tantos corações despedaçados.

O vírus, que virou sinônimo de dor, tragédia social e despedida deixa a todos atônitos, sem entender partida tão repentina. Maria foi uma batalhadora e lutou essa guerra até o fim. No seu largo sorriso, havia o brilho da humildade. Sempre solidária para com aqueles que estavam a sua volta, agora vai brilhar no lugar que Deus já preparou. O sepultamento de Maria José foi hoje às 15h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.

Numa rede social, em tom emocionado, uma amiga postou: “Que pessoa maravilhosa. Só fazia ajudar a todos! Meu coração está em pedaços. Você lutou tanto na sua vida e nos últimos 30 dias não fazia outra coisa senão brigar com essa doença. (…) Acredito que esteja descansando, agora sem aqueles tubos que você tanto temia, remédios, diálise. Deus já preparou sua chegada.”

Vida pública

A trajetória da vida pública de Maria foi bastante atuante. Professora de Educação Física da rede estadual de ensino, na gestão do prefeito Aluízio Gama, de Nova Iguaçu (1989-1992), comandou a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Em 1993, foi secretária de Governo de Altamir Gomes.

m 2009, Maria José foi secretária municipal de Captação de Recursos do governo Alcides Rolim em Belford Roxo.

E por muitos anos, foi secretária do deputado e empresário Itamar Serpa.

Reportagem: Antonio Carlos