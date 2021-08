Ex-prefeito de Paulo de Frontin no RJ é preso por dispensa ilegal de licitação

A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje (10) o ex-prefeito do município de Paulo de Frontin, no RJ, Eduardo Ramos da Paixão. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de dispensa ilegal de licitação.

A prisão aconteceu em sua residência no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

O político foi condenado a cumprir pena de quatro anos e dois meses de prisão pela irregularidade. Segundo as investigações, no dia 15 de fevereiro de 2007, o então prefeito celebrou um contrato administrativo de R$ 92 mil sem licitação para realização de bailes carnavalescos no município.

Na ocasião, foi alegada a não exigência de licitação. Eduardo não comprovou a escolha do artista contratado e nem deu justificativa do preço do contrato. Um inquérito policial instaurado pela 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) levou ao indiciamento do ex-prefeito.