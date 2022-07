Ex-Policial militar cai nas garras da Draco na Baixada Fluminense

William dos Santos Araújo é suspeito ser um dos chefes da quadrilha de milicianos que age em Seropédica, na Baixada Fluminense

Suspeito de ser um dos chefes da quadrilha de milicianos que age em Seropédica, na Baixada Fluminense, o ex-policial militar William dos Santos Araújo, de 43 anos, conhecido como “William Negão” ou “21”, foi capturado por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) na manhã de terça-feira (5)

Com o criminoso foram apreendidas pelo menos duas cartas remetidas da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As correspondências tinham o nome de Ricardo Teixeira Cruz, o miliciano “Batman”, condenado por chefiar a milícia “Liga da Justiça”, que ajudou a fundar, e que tinha atuação na Zona Oeste do Rio.

Segundo a especializada, “William Negão” foi preso durante uma ação dos agentes no bairro Boa Esperança, em Seropédica. Coordenados pelo delegado titular da Draco, Thiago Neves, os policiais foram ao bairro checar se um endereço estava sendo usado como esconderijo pelo miliciano e foragido da Justiça Danilo Dias Lima, o “Tandera”, principal nome da organização criminosa e um dos bandidos mais procurados do estado do RJ.

Local servia para estocar armas

A Seção de Inteligência e Operações da especializada apurou que o imóvel na Rua 22 era usado não só por Danilo, mas também por comparsas como um local para estocar armas da milícia. Após identificar o lugar exato, os agentes cercaram o apartamento. Foi quando um homem apareceu na janela.

Os agentes descobriram que a pessoa era William.

Acompanhado da esposa, ele foi ao portão atender os policiais. O ex-PM, que já foi preso pela Draco em 2018 acusado de integrar a mesma quadrilha foi solto em julho de 2020. Desde então, segundo a polícia, ele chefia a milícia em Seropédica. Os agentes revistaram a casa e encontraram uma pistola calibre 9 milímetros com munições, uma farda camuflada e telefones celulares.

Cartas do ‘Batman’

Mas o que os agentes não esperaram, eles encontraram: cartas supostamente escritas pelo miliciano “Batman”. O conteúdo das cartas ainda será analisado pelos policiais, mas em um trecho da missiva. Ricardo Teixeira afirma ter sido chefe de milícia.

No verso da correspondência consta o endereço da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O CEP que consta na carta também bate com o do presídio.