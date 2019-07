Ex-policial civil e soldado da PM são fuzilados na Zona Oeste do Rio

Um ex-policial civil e um PM foram executados na tarde de hoje, dentro de um estabelecimento comercial na Rua Soldado Genaro Pedro Lima, no bairro Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Os dois homens foram conhecidos como pensão da Jô e foram baleados por homens que passavam em um carro preto.

Segundo policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), criminosos armados chegaram no local e atiraram contra as vítimas. Os mortos foram identificados como o soldado João Ricardo Silva de Souza e Wallace de Almeida Pires. Conhecido como Robocop, ele teria envolvimento com um antigo grupo miliciano da região. Já o PM era monitorado por agentes do serviço reservado (P2) do batalhão.

A Polícia Civil informou que foi acionada para a ocorrência de duplo homicídio e agentes da Delegacia de Homicídios (DH) fazem perícia no local do crime. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possa ajudar a identificar os autores do crime.