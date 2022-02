Ex-policial civil é condenado por morte de agente a mando de ex-vereador

A Justiça do Rio condenou na última terça-feira (8), a 23 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, o ex-policial civil André Luiz da Silva Malvar, pelo assassinato do também policial civil Félix dos Santos Tostes, em 22 de fevereiro de 2007. O crime teve motivações políticas, uma vez que o mandante do homicídio, o ex-vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras, temia que a vítima, que seria chefe da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste, se lançasse candidato a vereador em seu reduto eleitoral.

Na denúncia ajuizada em 2007, a 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal relatou que, na ocasião, na saída de um prédio no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, André, que contou com o auxílio logístico do também policial civil Raphael Moreira Dias, efetuou diversos disparos de fuzil contra o veículo onde estava Félix. Durante a ação, o criminoso também atingiu a perna de uma mulher que passava pelo local.

André foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe, caracterizado pela disputa pelo controle político de Rio das Pedras e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela foi atacada de maneira repentina, quando manobrava seu veículo para sair da garagem do prédio. Por conta da amizade que mantinha com a vítima, Nadinho forneceu informações importantes para a realização do assassinato, como o fato de que, na data, Félix não estava com seu veículo blindado, que estava em uma oficina. Nadinho foi assassinado dois anos após a morte de Félix.