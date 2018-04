Ex-PM foragido da Justiça pratica crimes livremente na Ilha do Governador

Foto: Divulgação

Segundo Investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, o ex-policial militar, Antônio Eugênio de Souza Freitas, conhecido como Batoré, continua a extorquir dinheiro dos motoristas de vans (legalizadas ou não) na Ilha do Governador. O homem, foragido da Justiça, tem endereço e rotina conhecidos e leva uma vida de luxo. Batoré, chegou a ser preso em abril do ano passado, mas foi solto um mês depois durante um plantão judicial. O ex-policial, tem apoio do traficante Guarabu.

