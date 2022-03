Ex-PM e motorista de aplicativo são presos com drogas na Costa Verde Fluminense

Um ex-policial militar e um motorista de aplicativo foram presos transportando drogas no Morro do Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis (RJ), na última segunda-feira (28).

A Polícia Civil recebeu informações de que traficantes iriam descer o morro com drogas em um carro de aplicativo. Um cerco foi montado e os policiais identificaram e abordaram o veículo.

Os ocupantes batiam com a descrição passada na denúncia e, de acordo com a polícia, o ex- policial já tinha anotações criminais por tráfico. Já o motorista, era conhecido por transportar cargas de drogas para o tráfico local.

Durante revista ao veículo foram encontradas mais de 70 cápsulas de cocaína e 73 trouxinhas de maconha. A droga estava escondida no porta-malas, no local do estepe. Após o flagrante, os dois foram levados para a delegacia e vão responder por tráfico de drogas.