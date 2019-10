Ex-PM e candidato a vereador é morto em Nova Iguaçu

O ex-policial militar, Fábio Bernardes, conhecido como ‘Binda’ foi assassinado a tiros na tarde de ontem, no Parque da Biquinha no bairro Austin, em Nova Iguaçu.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, que era moradora do bairro Austin e pré-candidato a vereador em Nova Iguaçu, foi assassinada na porta de casa. Policiaisi do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para o local e comunicaram o caso à Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A especializada busca imagens de câmeras de vigilância da região na tentativa de levantar pista que possam identificar e prender quem cometeu o crime.