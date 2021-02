Ex-PM atacado em emboscada na Zona Oeste do Rio segue em estado grave

O estado de saúde do ex-policial militar baleado durante um atentado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã do último sábado, é considerado muito grave. A informação é da direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, para onde Adriano Maciel de Souza foi levado. Ele está em tratamento no CTI da unidade. Ainda segundo o hospita, o segurança pessoal do ex-PM, identificado como Archimets, é estável.

Segundo a Polícia Civil, Adriano, que seria contraventor, e Archimets, homem que exercia a função de segurança pessoal dele, foram alvos de um ataque realizado por homens armados com fuzis.

O grupo teria disparado mais de 40 vezes contra o carro blindado onde estavam as vítimas. Alguns tiros chegaram a perfurar a blindagem e feriram os dois. Os bandidos fugiram em direção ao Recreio dos Bandeirantes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.