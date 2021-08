Ex-jogador é condenado por matar e esquartejar própria irmã

A Justiça do Rio condenou o ex-jogador do Bangu Luis Antonio de Medeiros Senna a 15 anos de reclusão. Ele foi acusado em 2019 de assassinar e esquartejar a própria irmã. A vítima, a designer gráfica Samura Sento Braz, foi morta no banheiro da casa, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

A condenação proferida na última terça-feira foi dada pelo Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Júri e confirmada pelo juiz Gustavo Gomes Kalil. De acordo com a denúncia, o crime brutal foi motivado pela disputa da herança deixada pela mãe adotiva dos dois, Antônia Sento Sé Senna, que morreu em 2014.

Luis Antônio foi condenado há 14 anos pelo homicídio, mas teve acrescida à pena mais um ano pela ocultação do cadáver. Senna foi zagueiro do Bangu, time tradicional do Rio, nas temporadas de 1995 e 1996. Ele jogou 26 partidas pelo clube.