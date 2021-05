Ex-jogador do Vasco é preso em Copacabana com drogas e R$ 5 mil

Policiais civis da 13ª DP (Ipanema) prenderam em flagrante o colombiano Marcos Enrique Prado Leon, exjogador de futebol de areia do Vasco, por tráfico de drogas. Os agentes já investigavam o envolvimento dele com o crime e foram à residência do autor, em Copacabana, para cumprir mandado de busca e apreensão.

Segundo relato dos policiais, ao chegar ao endereço, eles bateram à porta por diversas vezes, porém, como ninguém atendeu, foi necessário forçar a porta para entrar. O suspeito, que estava no imóvel, não apresentou resistência e, após indagado sobre onde estaria a droga, informou que o material entorpecente estava na geladeira. Foram localizados diversos tabletes de erva picada.

Ainda durante as buscas, foram encontrados três balanças de precisão, uma calculadora, sacos plásticos comumente utilizados para distribuição da droga, dois telefones celulares, quatro munições e 17 comprimidos assemelhado a ecstasy, além de uma quantia de R$ 5 mil em espécie.

O delegado Felipe Santoro informou que o estrangeiro vinha fazendo do seu apartamento um verdadeiro ponto de venda ilícita de drogas. “A movimentação no local era intensa e chamou a atenção da Polícia Civil.

Dentro do imóvel foi encontrada grande quantidade de drogas, dinheiro e vasto material de endolação, bem como balanças de precisão e uma calculadora, o que indica a prática reiterada de tráfico de drogas naquele local”, contou Santoro