Ex-gerente de OS investigada é exonerada pelo prefeito Eduardo Paes

A coordenadora Kamilla Coelho Conde foi exonerada do cargo na Secretaria Municipal de Saúde do Rio por determinação do prefeito Eduardo Paes. A exoneração foi publicada no Diário Oficial de ontem. Em nota, o órgão tá tinha avisado mais cedo que “mesmo não tendo nenhum processo judicial ou conflito de interesse, a advogada Kamila” seria exonerada.

Antes de ser nomeada pela prefeitura, Kamila foi gerente da OS Cejam. De acordo com investigação do Tribunal de Contas do Município (TCM), a organização social suspeita de gerar danos aos cofres públicos de mais de R$ 1,2 milhão,

Kamila foi nomeada coordenadora de Demandas Institucionais, subordinada à Coordenadoria Técnica de Convênios e Contratos de Gestão com Organizações Sociais. Na OS Cejam, a gerente era responsável pela gestão administrativa-financeira e pelo cumprimento de metas quantitativas e qualitativas definidas em contrato com a Secretaria Municipal de Saúde.

Em fevereiro do ano passado, a secretaria criou uma comissão para apurar danos aos cofres públicos e obter ressarcimento da Cejam. A Os administra o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, e a Coordenadoria de Emergência Regional (CER), no mesmo bairro.

Segundo reportagem do jornalismo da TV Globo, a OS utilizou dinheiro do contrato do hospital Evandro Freire, sem autorização do município, para desmobilizar a estrutura ao deixar a gestão da CER do Centro, o que é ilegal. A Cejam também é suspeita de pagar com dinheiro público despesas consideradas irregulares, como gastos na churrascaria Fogo de Chão, táxis e passagens aéreas, entre abril de 2012 e março de 2014. Nessa época, ela era gerente da Cejam.

Caso permanecesse na nova função dentro da estrutura da Prefeitura do Rio, Kamila Conde cuidaria exatamente da investigação aberta pela secretaria para apurar irregularidades cometidas na prestação de contas da Cejam, na época em que estava à frente da gerência da OS.