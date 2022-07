Ex-deputado federal, Roberto Jefferson está sem tornozeleira eletrônica 

O ex-deputado federal Roberto Jefferson e presidente de honra do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) está sem tornozeleira eletrônica por conta de problemas técnicos no dispositivo. O político foi preso no dia 13 de agosto de 2021, acusado de integrar milícias digitais que ferem a democracia.

Jefferson planeja se candidatar ao Senado nas eleições de 2022. Apesar da prisão, ele não está inelegível e acredita ter o apoio de bolsonaristas. A determinação do uso de tornozeleira eletrônica foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.

De acordo com reportagem do g’, a tornozeleira do ex-deputado começou a apresentar problemas na noite da última quinta-feira (28). Imediatamente, a defesa do político informou o ocorrido à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O órgão informou que irá até o endereço dele para trocar o equipamento.