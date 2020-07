Ex-deputado Alfredo Sirkis morre em acidente de carro em Nova Iguaçu

O ex-deputado federal Alfredo Sirkis (PV), de 69 anos, morreu no começo da tarde de hoje (10) em um acidente de carro, próximo ao Arco Metropolitano, na altura de Nova Iguaçu. Ele estava a caminho do sítio da família em Vassouras, para encontrar o filho. Junto com Fernando Gabeira, Lizst Vieira e outros ambientalistas, Sirkis foi um dos fundadores do Partido Verde no Brasil e um dos pioneiros na militância ambiental no país.

O acidente ocorreu no começo da tarde na rodovia Raphael de Almeida Magalhães, próximo ao quilômetro 74, na pista sentido Itaguaí. De acordo com as primeiras informações, o carro saiu da pista, colidiu com um poste e capotou. Uma perícia da Polícia Civil está sendo feita no local para determinar as causas do acidente.

Políticos lamentam morte

Muitos políticos lamentaram a morte de Sirkis. O deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ), colega de partido, disse: “Não quero acreditar nisso. Há três dias estávamos conversando sobre o novo livro dele que ia chegar por esses dias.

Em nota, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia lamentou a morte do ambientalista, que foi secretário de Meio Ambiente no primeiro mandato dele na prefeitura, e de urbanismo, na gestão seguinte. “Uma perda enorme. Um quadro de formação múltipla: ambientalista, político, escritor, gestor, nesse momento estava se relançando com novo livro de superação do Carbonário”, disse Cesar Maia.

Fonte: G1.