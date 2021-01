Ex-combatente da 2ª Guerra Mundial é o primeiro vacinado em Nilópolis

O primeiro a receber a vacinação contra a Covid-19 em Nilópolis na última quarta-feira foi o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial João Amaro dos Santos, com 95 anos. O tenente da Marinha do Brasil defendeu uma frota de navios mercantes de um submarino alemão perto do Estreito de Gibraltar durante a Segunda Guerra Mundial. Após, 75 anos da batalha, ele lutou novamente, mas desta vez com o novo coronavírus.

“Eu nem consigo falar de tão emocionado e alegre que fiquei por ter sido escolhido. A injeção nem doeu, enfrentar batalhas é bem pior”, afirmou o viúvo de dona Edith Santos e pai de quatro filhos. Morador do bairro Paiol, ele saiu de casa usando um terno ornado com suas inúmeras medalhas.

O prefeito Abraãozinho disse que o seu Amaro tinha sido escolhido porque é um idoso ilustre da cidade. João Amaro foi vacinado pela superintendente de enfermagem do Posto Central, Andréa da Silva Paulo Rodrigues, e estava acompanhado da filha Edileusa, com quem mora no bairro do Paiol.

“Meu pai é muito conhecido no bairro. Quando ninguém tinha carro, ele transportava as vizinhas grávidas e fez vários partos”, contou a filha Edileusa. Por causa de seus feitos, como agradecimento, as mães deram os filhos para seu João batizar. Ele e a esposa, com quem foi casado por 63 anos, têm dezenas de afilhados. Generoso, o tenente também criou quatro sobrinhos.