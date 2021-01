Ex-Botafogo, Marcinho assume ter atropelado casal na Zona Oeste do Rio

O ex-jogador do Botafogo, Márcio de Oliveira Almeida, conhecido como Marcinho, admitiu à polícia ontem, na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) ter atropelado um casal no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. no último dia 30. O atleta disse também que era ele quem quem dirigia o carro importado envolvido no acidente que causou a morte do professor Alexandre Silva Lima.

“Foi um acidente, foi inevitável. O casal atravessou fora da faixa de pedestre. Estava escuro e ele não conseguiu desviar a tempo. O Márcio é uma pessoa pública e sofre muitas ameaças por parte da torcida do Botafogo. Ele ficou apavorado! As pessoas começam a aglomerar em torno do carro e ele ficou medo de um linchamento”, disse a defesa de Marcinho.

Além do jogador, Sérgio de Oliveira, pai do atleta, também foi ouvido pela polícia. O delegado Alan Luxardo, da 42ªDP, por enquanto trabalha com a hipótese de crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O titular da distrital informou que aguarda as imagens de câmeras de segurança que podem ter flagrado o atropelamento. Testemunhas do fato também deverão ser ouvidas nos próximos dias.

A professora Marcia Cristina José Soares, que sobreviveu ao acidente, deverá prestar depoimento tão logo houver melhora no seu estado de saúde. Ela continua internada com fratura nas duas pernas.