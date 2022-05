Estuprador que atraiu vítima com perfil falso em site de namoro é preso em Guapimirim

Câmera de segurança registra o momento em que o bandido caminha enquanto abraça a vítima e a leva para o local do estupro/Divulgação

O estuprador Fabrício da Silva Santos, de 29 anos, criou um perfil falso nas redes sociais para atrair suas vítimas. A última a ser atacada pelo maníaco sexual foi uma jovem de 22 anos. Moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ela mantinha contatos com o suspeito pela internet e marcou um encontro, mas caiu numa armadinha.

O crime ocorreu na última quinta-feira (12). A jovem foi a Guapimirim para conhecer o suposto pretendente. Entretanto, ao chegar ao local percebeu que Fabrício não era a pessoa da foto que estava no perfil das redes sociais. Ele então abraçou a vítima e, sob ameaça de morte, a levou para uma cachoeira no bairro Cotia, onde ela foi estuprada e roubada. Em seguida, o bandido com o celular da jovem para outro município.

Imagens de câmeras de monitoramento do ponto de encontro e das redondezas ajudaram na identificação do suspeito.

Ação conjunta

O criminoso foi capturado ao voltar para casa, na última terça-feira (17), numa ação conjunta de agentes da 67ª DP (Guapimirim), sob a coordenação do titular da unidade, delegado Antônio Silvino, do serviço reservado do Batalhão de Choque da PM e do Destacamento de Policiamento Ostensivos (DPO), do 34º BPM (Magé).

Ao notar a presença de policiais na região, ele tentou fugir por um matagal nos fundos de sua casa, rolou por uma ribanceira, mas acabou capturado. Contra o bandido foi expedido um mandado de prisão temporária de 30 dias, na Vara Criminal de Guapimirim. Ele vai responder por estupro e roubo.

Velho conhecido da polícia usava tornozeleira

Fabrício é um velho conhecido da polícia. Ele tem outras anotações criminais e condenações por roubo e estupro contra mulheres e homens. Ele usava método semelhante, de perfil falso na internet, para atrair as vítimas.

Foi preso duas vezes em 2019, e encontrava-se em regime semiaberto, com saídas diárias para trabalhar, desde junho do ano passado. E, mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica desde o dia 6 de maio, vinha praticando crimes, segundo a polícia.