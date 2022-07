Estudante de São João de Meriti é aprovada em mais de 30 universidades dos EUA

Uma moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está buscando apoio financeiro após ser

aprovada em 32 universidades dos Estados Unidos. Algumas bolsas oferecidas não foram o suficiente.

Entre elas, as da Clarkson University e da North Central College. Mas a Stetson University, na Flórida, negociou com Lorena uma bolsa de estudos de 70% ao ano.

De acordo com as informações divulgadas pela “BandNews”, a estudante contou que a faculdade tem uma grande comunidade de brasileiros. No total, foram oferecidos US$ 180 mil para os quatro anos de faculdade em Ciências da Saúde, um curso de pré-medicina. A confirmação veio em março.

Agora, para realizar o sonho, a meta de Lorena é conseguir R$ 120 mil para bancar alimentação, moradia, livros e transporte. Para alcançar o objetivo, ela está divulgando uma campanha na internet para conseguir apoio. Desde maio, a estudante conseguiu pouco mais de R$ 12.500, só 10% do total.

Lorena mora em Coelho da Rocha e se formou em abril como técnica em Biotecnologia, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Em junho do ano passado, começou a se inscrever para as universidades dos Estados Unidos e foram cerca de 40 aplicações. Ela pretende cursar

Medicina, após a faculdade de Ciências da Saúde.

Quem quiser ajudar, pode doar por financiamento coletivo ou Pix. Os dados estão no Instagram da

Lorena (https://www.instagram.com/drumondx/) .