Estelionatários virtuais de Santa Catarina são presos no Rio

Quatro criminosos de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, foram presos em flagrante, na quarta-feira (11), nos bairros Leblon e Barra da Tijuca, respectivamente zonas Norte e Oeste do Rio. Angélica de Jesus Albercht, Diego Luiz Pereyra Ferreira, Fernanda Natalina dos Santos Lima e William Teixeira Chicorsky chegaram a arrecadar mais de R$ 1 milhão com os golpes aplicados como estelionatos virtuais.

De acordo com a Polícia Civil, Diego e William passaram a ser monitorados após denúncia informar que a dupla estaria tentando vender joias irregularmente em lojas do Leblon. Os agentes conseguiram abordar o veículo dos criminosos e com eles foram encontradas peças de ouro. Os dois chegaram a

oferecer R$ 150 mil aos agentes para não serem presos. Eles foram levados para a 14ª DP (Leblon).

Segundo as investigações, o golpe aplicado por eles consiste na compra de dados bancários pela deep web – área da internet que não pode ser detectada facilmente pelas tradicionais ferramentas de busca – e com as informações, geravam links de pagamento falsos em que o dinheiro era destinado para contas de “laranjas” da quadrilha. Os criminosos receberam diversas transferências de R$ 100 mil, R$ 80 mil e R$ 30 mil, além de outros valores.

Dinheiro na conta

Com o dinheiro nas contas, eles realizam outras transações bancárias de pequena quantia, para dificultar o rastreamento, além da compra de artigos de luxo, carros, motos, Jet Skis e viagens. As investigações descobriram ainda que Diego e William haviam alugado dois apartamentos por temporada

na Barra da Tijuca. Em um dos imóveis, os policiais encontraram Angélica e Fernanda, que também são

de Santa Catarina.

Os quatro presos vão responder por estelionato, associação criminosa, corrupção ativa e posse de arma de fogo de uso restrito. Angélica, Diego, Fernanda e William foram encaminhados para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte, onde vão ficar à disposição da Justiça.