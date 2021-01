“Este Legislativo será de fato a Casa do Povo”, diz Dudu Reina, novo presidente da Câmara de Nova Iguaçu

Jota Carvalho

Aconteceu na sexta-feira (1/1/2021), na parte da manhã, a solenidade de posse dos 11 vereadores eleitos na cidade de Nova Iguaçu para a legislatura 2021/2024. Após o ato, com apenas uma chapa inscrita, houve a eleição da Mesa Diretora, escolhida com unanimidade de votos. Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina (PDT), é o novo presidente da Câmara. Os demais membros são: 1º vice-presidente: Carlinhos BNH (PP); 2º vice-presidente: Vaguinho Neguinho (Patriota); 3º vice-presidente: Jeferson Ramos (MDB); 1º secretário: Felipinho Ravis (Solidariedade); 2º secretário: Alexandre da Padaria (PSD) e 3º secretário: Claudio Haja Luz (REPUBLICANOS).

Os demais vereadores empossados são: Mauricio Morais (Avante), que foi escolhido o líder de governo; Maninho de Cabuçu (Cidadania); Alcemir Gomes (PROS); e Marcio Guerreiro (PP).

As falas de todos os vereadores convergiram para a construção de uma política de união e crescimento no município. O presidente Dudu Reina ressaltou a importância pela vida humana, principalmente neste momento de pandemia, momento que ainda vivemos. “Sob minha coordenação, este Legislativo será de fato a Casa do Povo. Vamos legislar em harmonia com o Poder Executivo. Nosso foco será sempre proporcionar o melhor para o povo iguaçuano”, disse o presidente.

Aos 40 anos, este é o 1º mandato de Dudu Reina, eleito com mais de 8 mil votos. Sua experiência é vasta no segmento do setor público. (Fonte: Ascom/Câmara de Nova Iguaçu)