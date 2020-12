Estado do RJ terá selo PET Friendly para amigos dos animais

Setor hoteleiro será o primeiro a receber certificação, e ideia é expandir a iniciativa a serviços como bares e restaurantes

Os donos de animais de estimação receberão ajuda do Governo do Estado para encontrar estabelecimentos que não só os recebam com seus pets, mas que estejam preparados para isso. Este é o motivo para a criação do selo “Amigo PET / PET Friendly”, que foi lançado ontem pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET).

O setor hoteleiro será o primeiro a receber a certificação, e a ideia é expandir a iniciativa para vários outros serviços, como bares e restaurantes.

” Os animais de estimação fazem parte das famílias. As pessoas querem estar ao lado de seus pets enquanto viajam, se divertem ou consomem. Ter o selo, com certeza, é um diferencial para os estabelecimentos, não só de ordem econômica como de compreensão da nossa sociedade e da representatividade dos animais. Neste momento de retomada consciente do turismo, em que as pessoas estão optando por viajar de carro, ter um local preparado para receber o pet da família pode fazer toda a diferença”, argumenta o governador em exercício, Cláudio Castro.

Idealizador do selo

Para o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, que idealizou o selo, o projeto é o início do caminho para o Estado do Rio de Janeiro se tornar uma referência mundial na instituição de políticas para animais de estimação. Ele ainda ressalta a importância da integração do estado com os entes privados, já que a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) e o Sindicato dos Hotéis do Rio (HotéisRIO) vão participar da concessão dos selos aos estabelecimentos filiados à essas instituições que atenderem aos requisitos.

“Permitir que os animais de estimação façam parte de um público consumidor junto de seus donos, além de trazer benefícios para os animais, também trará impactos importantes para a economia do nosso Estado. A presença dos animais em todas as atividades do nosso dia a dia é uma tendência mundial”, afirmou.

Cadastro

Os meios de hospedagem interessados deverão, obrigatoriamente, se cadastrar junto à ABIH-RJ, para hotéis localizados no estado; para os hotéis do município do Rio de Janeiro, o cadastro é necessário junto à HotéisRIO. O presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel, ressalta a importância do lançamento para o setor hoteleiro de todo o estado.

“Oferecer um serviço adequado aos pets é mais um atrativo para as famílias e uma segurança extra aos animais. Por isso a iniciativa tem todo apoio da ABIH-RJ”, explica Paulo.

Alfredo Lopes, presidente da HotéisRIO, acredita que a nova certificação terá uma forte adesão do setor. “A iniciativa do selo Amigo PET veio em excelente momento, já que os brasileiros, em especial os habitantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, são os grandes propulsores da retomada do turismo na capital. Para hospedagens mais longas, estar estruturado para receber as famílias com seus pets é um diferencial competitivo para os hotéis”, disse Alfredo.

Iniciativa é comemorada por tutores

A estudante de jornalismo Camila Costa, que já deixou de viajar por não poder levar seu pet, comemorou a criação do selo:. “Sempre opto por alugar casas, em vez de me hospedar em pousadas e hotéis, porque eles geralmente não aceitam animais. Achei essa ideia maravilhosa, vai facilitar muito a vida de quem, assim como eu, não abre mão de levar seu bichinho para todos os lugares.

A psicóloga Flavia Fiaux foi outra pessoa a elogiar a iniciativa. “Ficava com o coração partido quando viajava e tinha que deixar minha cachorrinha com algum familiar. Morria de saudade. Gostei muito quando soube do lançamento do selo Pet Friendly, pois considero nossos bichinhos como membros da família, eles devem estar presentes em todos os momentos, inclusive nas viagens”, afirmou.

Presentes no evento, as redes hoteleiras que receberam a certificação foram as seguintes: Rede Windsor, Tulip Inn Ipanema, Accor Brasil, Ritz Leblon, Sheraton RIO, Rede Arena, Hotel Pestana, Best Western, Praia Ipanema, Ramada Hotel Recreio Shopping, Le Canton, Fasano e Rede Othon).

Reportagem – Secretaria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.