Estado do Rio divulga calendário do IPVA 2021; cota única terá desconto de 3%

O Governo do Estado do Rio de Janeiro definiu as datas de pagamento do IPVA de 2021 para os veículos do estado. Os contribuintes que optarem pela quitação em cota única, dentro do prazo previsto, terão desconto de 3% no valor do imposto. De acordo com o calendário, o primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela acontece no dia 21 de janeiro do próximo ano, para os veículos com placa final 0 (zero). Para os proprietários que preferirem parcelar, será permitido o pagamento, sem desconto, em três vezes mensais iguais, conforme o número final da placa do veículo – veja o calendário abaixo.

O Decreto 47.387/20, que concede o desconto, foi publicado na última segunda-feira, no Diário Oficial. Já a Resolução Sefaz-RJ 186/20, com os prazos de vencimentos, está publicada no Diário Oficial do Estado ontem. As tabelas com os valores venais dos veículos, utilizados como base de cálculo para o imposto, serão publicadas em breve pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).

Pagamento via GRD

O pagamento do IPVA deverá ser feito por meio da GRD (Guia de Regularização de Débitos), que poderá ser retirada pelo contribuinte pela internet, no Portal da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). É preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O pagamento deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa número 0, será no dia 21 de janeiro, tanto para o pagamento da primeira parcela quanto para a quitação integral do imposto. Já para os veículos com final de placa 9, o vencimento inicial será no dia 3 de fevereiro.

Confira abaixo o calendário completo de vencimento do IPVA 2021:

Final de Placa 0 tem vencimento da Cota Única ou 1ª parcela dia 21 de janeiro; a 2ª parcela (22/fev); 3ª parcela (24/mar). Final 1: primeira parcela (22/jan); segunda (23/fev); terceira (25/mar). Placa com final 2: 1ª parcela (25/jan); 2ª (24/fev); 3ª (26/mar). Final 3: 1ª (26/jan); 2ª (25/fev); 3ª (29/mar). Final 4: 1ª (27/jan); 2ª (26/fev); 3ª (30/mar). Final 5: 1ª (28/jan); 2ª (01/mar); 3ª (05/abr); Final 6: 1ª (29/jan); 2ª (02/mar); 3ª (06/abr). Final 7: 1ª (01/fev); 21ª (03/mar); 3ª (07/abr). Final 8: 1ª (02/fev); 2ª (04/mar); 3ª (08/abr). Final 9: 1ª (03/fev); 2ª (05/mar); 3ª (09/abr).