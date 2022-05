Estado de saúde de ex-candidato a vereador baleado em Nova Iguaçu é ‘gravíssimo’

O estado de saúde do ex-candidato a vereador Rogério Nunes de Oliveira, conhecido como “Dudu da Kombi”, piorou para gravíssimo nesta quinta-feira (19). Segundo a direção do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense, o paciente apresenta quadro clínico instável, segue respirando com a ajuda de aparelhos e está recebendo cuidados intensivos da equipe médica do Centro de Tratamento e Terapia Intensiva.

O comerciante foi atingido por diversos tiros, na terça-feira (17), após ter sido vítima de um ataque próximo ao Cemitério de Austin, em Nova Iguaçu. De acordo com o delegado Willians Batista, da 58ª DP (Posse), responsável pelas investigações, ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Rogério foi candidato a vereador do município em 2016, pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS). Desde 7 de julho de 2021, ele é servidor da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, ocupando cargo em comissão ligada à Diretoria Legislativa. A Câmara informou que está acompanhando as investigações policiais. (com informações do O Dia)