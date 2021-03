Estado anuncia investimentos de mais de R$ 1 bilhão na Baixada Fluminense

Jota Carvalho

Em cinco dias de programação intensa na Baixada Fluminense, o governador em exercício Claudio Castro inaugurou diversos equipamentos, como o Restaurante do Povo, em Duque de Caxias, aprovou o Supera Rio, além de ter anunciado repasses para a Saúde, a revitalização de rodovia, entre outros benefícios.

O pacote de ações do Governo Presente Baixada, que percorreu todas as cidade da região de terça-feira (2) a sábado (6), totaliza investimentos de R$1.084,7 bilhão e incluiu ainda obras numa Estação de Tratamento de Água (ETA), canalização e o desassoreamento de rios e a ampliação de rodoviária.

Além das melhorias para a população, as agendas tiveram como objetivo intensificar o diálogo entre municípios e o poder estadual, ouvindo demandas dos gestores locais e da população, como aconteceu no Fórum de Prefeitos, na terça, em Nova Iguaçu.

“Com o Governo Presente queremos melhorar a vida da população. Queremos dialogar, estar próximo do povo e trabalhar muito para tirar do papel as demandas ouvidas. Precisamos alavancar a economia e gerar empregos. Para isso, os governantes precisam estar menos nos gabinetes e mais nas ruas. O Estado voltou a olhar para quem precisa”, afirmou o governador em exercício Cláudio Castro.

O Governo Presente transferiu os gabinetes do chefe do Executivo e de seus secretários para as cidades de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Magé, Guapimirim, Belford Roxo, Caxias, Itaguaí, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e São João de Meriti.

Políticas sociais ganharam reforço considerável

Somente com o Supera Rio a expectativa é injetar mais de R$ 252 milhões na região, beneficiando cerca de 70 mil pessoas em vulnerabilidade social com valores de até R$ 300 pagos através do auxílio emergencial proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual André Ceciliano.

Durante o tour pela Baixada, além da aprovação da lei, Claudio Castro inaugurou, em Caxias, o Restaurante do Povo. Fechado desde 2016, o espaço foi totalmente reformado e passa a servir 2 mil refeições por dia a R$ 1. Já o café da manhã custará apenas R$ 0,50.

Outras inaugurações importantes também foram realizadas ao longo dos cinco dias de gabinete itinerante, como a primeira Casa do Trabalhador da Baixada, em Seropédica. O espaço vai oferecer cursos de qualificação para a população por meio de parcerias com instituições locais. Também foram lançados um Centro Especializado no Atendimento à Mulher (Ceam), em Japeri, e dois núcleos de atendimento da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), um em Nilópolis e outro em São João de Meriti.

O governador realizou ainda a entrega de títulos de propriedade a 376 famílias que vivem nas comunidades Dom Mauro Morelli e Novo São Bento, em Caxias.

Também na cidade, houve a assinatura de novo convênio com a prefeitura para concessão do Vale Social (benefício que permite gratuidade no transporte público) a pessoas portadoras de doenças crônicas que precisem fazer tratamento em outras cidades.

Saúde receberá recursos importantes

Em Nova Iguaçu, Mesquita, Guapimirim, Magé e São João de Meriti, o governador Cláudio Castro anunciou repasses para a área da Saúde que totalizam R$ 109,3 milhões.

Já no primeiro dia das agendas, Cláudio Castro marcou a abertura do Hospital Modular para o dia 15 de abril. A unidade conta com investimento de mais R$ 60 milhões. Para Mesquita, serão disponibilizados R$ 18 milhões para obras de construção e ampliação de cinco unidades de saúde.

Já Guapimirim contará com repasse de R$ 4,3 milhões para reformas do Hospital Municipal José Rabello de Mello. Além deste montante, R$ 15 milhões, em parceria com a Alerj, vão permitir a reativação da antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, em Magé. As obras na unidade, localizada às margens da rodovia BR-493 (Magé-Manilha), estavam paralisadas há mais de 15 anos.

Cláudio Castro também confirmou a liberação de R$ 6 milhões para a Maternidade Municipal Laurindo José Ferreira de Paracambi. No sábado (6), último dia do Governo Presente Baixada, anunciou mais R$ 6 milhões para reativar o que será a primeira maternidade de São João de Meriti.

Infraestrutura e novas obras anunciadas

Na terça, Cláudio Castrou inaugurou, em Nova Iguaçu, a ampliação da rodoviária, que passou a ser o segundo maior terminal, atrás apenas da Rodoviária do Rio, na capital do Estado. Em visita a Itaguaí, o governador em exercício anunciou ainda o início das obras de revitalização da RJ-099. A rodovia que liga os municípios de Itaguaí e Seropédica vai passar por recapeamento, drenagem e sinalização em toda a sua extensão, no valor de R$ 66,5 milhões. Na cidade, Castro também se reuniu com empresários no porto da cidade para discutir investimentos para a região.

Foram disponibilizados ainda R$4 milhões para a retirada de resíduos em quatro rios de São João de Meriti, por meio do programa Limpa Rio. Claudio Castro também participou do lançamento das obras de canalização do Rio Roncador, no bairro de Nova Campina, em Duque de Caxias. Com custo aproximado de R$ 48 milhões, investidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a intervenção faz parte do programa de combate às enchentes.

Houve ainda visita a obras da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campos Elísios, cujo investimento total será de R$ 41 milhões. No evento, o governador marcou para o próximo dia 5 de abril o início da operação da ETA. Outras intervenções da Cedae também estão em andamento em municípios da Baixada. Além destes recursos, estão sendo investidos na região R$ 400 milhões em obras de melhorias da Cedae, R$ 143 milhões em conjuntos habitacionais, além de R$ 21,4 milhões em unidades habitacionais de Queimados e Nova Iguaçu.

Cultura e agricultura não foram esquecidas

Em Paracambi foram lançados dois editais que fazem parte do prêmio Funarj: Montagem Teatral e Produção de Curta-metragem. Ao todo, serão R$ 900 mil destinados aos novos talentos dos dois setores culturais locais.

Com o objetivo de fortalecer o setor agropecuário da Baixada Fluminense, o governador em exercício assinou, em Queimados, dois convênios para beneficiar agricultores da região. Um deles vai permitir a instalação de um Posto Municipal de Defesa Agropecuária na região. A nova unidade vai atender cerca de 240 produtores rurais cadastrados.

A passagem pela Baixada também rendeu benefícios aos produtores de plantas ornamentais, flores e folhagens tropicais que receberam, em evento realizado em Queimados, cheques do programa Florescer, no valor de R$ 10 mil, totalizando R$ 100 mil, para enfrentarem a pandemia e conseguirem manter as vagas de trabalho. Houve ainda o lançamento do programa ‘Energia Limpa’, que ajuda os produtores a investirem na geração de energia fotovoltaica (solar).

Foto/Crédito: Carlos Magno / Divulgação

Legenda: Governador em exercício Claudio Castro aprovou o Supera Rio, anunciou repasses para a Saúde e a revitalização de rodovia, entre outros benefícios