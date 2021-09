Estado abre concurso com 50 vagas para delegado de Polícia Civil

O Estado do Rio de Janeiro publicou hoje (13) no Diário Oficial o edital do concurso para delegado de Polícia Civil. O edital detalha informações sobre inscrições, etapas dos exames, requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos e conteúdo programático das provas. Serão preenchidas 50 vagas.

Sobre a distribuição das vagas, o concurso será para o preenchimento do cargo da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia – 3ª Classe. Das 50 vagas previstas, 32 vagas são destinadas aos candidatos de ampla concorrência. Outras dez vagas são destinadas aos candidatos negros e índios, três vagas para candidatos com deficiência, e cinco vagas aos candidatos com hipossuficiência econômica.

Os candidatos aprovados vão para a segunda fase, que compreende o curso de formação profissional, a prova de investigação social e o concurso de títulos. A banca organizadora do concurso será o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), que ficará responsável pela execução da primeira fase da seleção. Já a segunda fase do concurso será realizada pela Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol).

A inscrição para o concurso será feita pelo endereço eletrônico (https://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_rj_21_delegado). O valor da taxa de inscrição é R$ 250. O período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa de inscrição: 21 de setembro a 11 de outubro 2021, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília).

A aplicação da primeira prova objetiva está marcada para o dia 12 de dezembro. O resultado final da prova será divulgado no dia 14 de janeiro de 2022, quando serão convocados os candidatos aprovados para a análise psicossocial.