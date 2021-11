‘Estação Mulher’ estaciona no Jardim do Ipê em Belford Roxo

O ônibus Estação Mulher visitou o bairro Jardim do Ipê, em Belford Roxo, na última quinta-feira. O projeto itinerante é uma parceria das Secretarias de Assistência Social, Cidadania e Mulher, de Saúde e do Grupo Hospitalar Fluminense. São 100 atendimentos por dia, como preventivos, retiradas de pontos, avaliação de curativos, agendamentos para mamografia e oftalmologista, teste rápidos de HIV, verificação de glicose, pressão, além de distribuir preservativos. Uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI móvel – acompanha o ônibus.

Moradora do bairro, Marcela da Silva, 44 anos, viu a movimentação na rua e resolveu conseguir atendimento. Desempregada, ela falou da dificuldade em conseguir marcar consultas e exames pela distância e falta de dinheiro para o deslocamento. “Esses serviços vir até nós, ajuda e muito. Hoje aferi pressão, glicose e marquei oftalmologista”, disse. Assim como Marcela, Vera Macedo não tem tempo para se cuidar, pois precisa dar atenção ao seu marido que é acamado. “Soube pela igreja do projeto e os atendimentos foram bem rápidos, educados e atenciosos. Fiquei muito satisfeita. Aferi pressão e glicose e vi que estavam alta, mas passei pelo médico que me orientou. Esse projeto é uma maravilha, pois tem muitas pessoas carentes e sem tempo para procurar uma unidade de saúde”, finalizou.