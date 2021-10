‘Estação Mulher’ de Belford Roxo faz edição especial para agentes de combate às endemias

O projeto Estação Mulher teve uma edição especial ontem em Belford Roxo. O ônibus itinerante estacionou no Hospital Fluminense, bairro Areia Branca, com os serviços de preventivo, retiradas de pontos, avaliação de curativos, agendamentos para mamografia e oftalmologista, teste rápidos de HIV, verificação de glicose, pressão, além de distribuir preservativos. Uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI móvel – acompanha o ônibus. Dessa vez, o atendimento que foi voltado para as 90 agentes de combate às endemias (ACEs), também contou com palestras, auxílio psicológico e vacinação contra a covid-19.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, o mês de outubro ainda não acabou, assim como as ações em alusão a ele. “Essa edição do projeto é especial e voltada para as agentes que pela correria do dia-a-dia não têm tempo para se cuidar e deixam para depois”, ressaltou Brenda. Responsável pelos ACEs, o subsecretário de Saúde, Brayan Lima, afirmou que esse é um momento somente delas. “É fundamental cuidar e ter um olhar especial às mulheres. Esse mês do Outubro Rosa estamos com um olhar humanizado para as profissionais que cuidam de vidas”, destacou.

Na linha de frente

A parte médica no projeto é cedida pela Clínica da Mulher e pelo Hospital Fluminense. A secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser, também explicou que muitas dessas mulheres sofrem de ansiedade por estarem na linha de frente. “Para isso, estamos com psicólogos que as auxiliam. Mas também iremos continuar a levar o projeto a outros pontos da cidade todas às quintas-feiras”, explicou.

Mês de conscientização

O presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, garantiu que o projeto Estação Mulher é um sucesso. “O prefeito Waguinho e os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) demonstraram preocupação com os funcionários. Foi orientada essa edição especial da ação que vai atender a todos os setores, um de cada vez a cada quarta-feira. E como estamos entrando em novembro, mês de conscientização do câncer de próstata, iremos estender para os homens também”, finalizou.

A bióloga com pós-graduação em meio ambiente, Rosana Oliveira Rodrigues, 49 anos, trabalha no laboratório de entomologia. Ela aproveitou o evento para se cuidar. “Nós já temos esses atendimentos na rede, mas devido ao meu horário de trabalho fica difícil me consultar. A prefeitura nos deu essa oportunidade para podermos continuar o trabalho com todos os exames em dia. Aferi pressão arterial, glicose, saturação, colhi preventivo e agendei mamografia e oftalmologista”, explicou.

Rosana aproveitou e levou a mãe Rosa Oliveira Rodrigues, 73, para ter acesso aos mesmos serviços e agendar também mamografia e oftalmologista. “O atendimento é muito bom”, ressaltou.