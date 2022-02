Esposa de Léo Batista é encontrada morta na piscina de casa na Zona Oeste do Rio

A esposa do jornalista Léo Batista, apresentador da TV Globo, morreu no fim da noite do último sábado, na residência do casal, no Anil, bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo registro do caso, Leyla Chavantes Belinaso, de 84 anos, teria se afogado após cair na piscina.

De acordo com relato feito à policiais militares, Leyla estava na beira da piscina enquanto Léo estava dentro de casa. Quando ele saiu para ver como a esposa estava, a encontrou dentro da piscina, com o rosto virado para a água.

O comunicador relatou que teria pulado na piscina e a tirado a esposa da água, mas ela já não tinha sinais vitais. Em seguida, ele teria procurado ajuda de parentes e da emissora. Um médico da família também teria ido ao local para atestar a morte da idosa e liberar o corpo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também prestaram atendimento no local.

Polícia vai apurar o caso

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), que abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Após a perícia no local, o corpo de Leyla foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), as investigações estão em andamento.