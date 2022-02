Espião de Sérgio Cabral acusa prefeita de Japeri de ligação com a Draco

Conhecido das manifestações, Anderson Harry Grutzmacher afirma em redes sociais que mandatária teria contatos na polícia para blindar investigações contra a prefeitura

Conhecido nacionalmente à época das manifestações no Rio de Janeiro como infiltrado do então governador Sérgio Cabral (MDB) em troca de dinheiro, o militante Anderson Harry Grutzmacher postou em suas redes sociais duas publicações ameaçadoras contra o governo de Fernanda Ontiveros (PDT), de Japeri.

Na primeira postagem, Grutzmacher afirma que guardou toda a conversa de um amigo, que sabia que poderia ser inimigo, e ao final afirma que o emprego da mãe está em risco. Observadores políticos do município da Baixada Fluminense acreditam que o amigo mencionado por Anderson é o poderoso secretário Francisco Nacelio (ele acumula os comandos das secretaria municipais de Governo e de Obras e Serviços Públicos), cujo personagem e constantemente elogiado na página de Anderson.

No mesmo dia (27 de janeiro), poucas horas depois, Anderson Harry afirma que a Prefeitura de Japeri é sócia da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Segundo ele, contatos na especializada da Polícia Civil estariam blidando o governo de investigações sobre irregularidades.

Investigado pela Justiça

Pessoas próximas a Anderson acreditam que o motivo das denúncias ameaçadoras seja o mesmo do casos das manifestações em que foi alvo de investigação pela Justiça: quebra de acordo no pagamento envolvendo grande soma de dinheiro. Após a repercussão das portagens, Anderson retirou as postagens que o Hora H obteve com exclusividade.

Polícia Civil pode investigar denúncias

A denúncia feita por Anderson Harry contra a prefeitura de Japeri coloca a Draco na condição de investigar o suposto envolvimento de agentes da especializada na blindagem mencionada pelo militante.

Desde que assumiu a Secretaria de Polícia Civil do de Rio de Janeiro, em setembro de 2020, o delegado Allan Turnowski tem sido enérgico no discurso de uma corporação ilibada, comprometida com a política de segurança traçada pelo governo do estado e no combate à corrupção.

Muito provavelmente, Turnowski deverá determinar uma operação pente-fino e transparente para identificar se a denúncia procede ou trata-se apenas de mais vingança protagonizada pelo então espião de Cabral.