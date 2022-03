Espanhol roda no Galeão com 10kg de cocaína em pacotes de macarrão instantâneo

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, na tarde do último domingo (27), um turista, de 35 anos, que transportava 10 kg de cocaína no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

O homem, natural da Espanha, levava a droga dentro de embalagens de macarrão instantâneo. Ele tinha um voo para Madrid, com escala em Lisboa, em Portugal.

O criminoso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, no Centro, onde foi autuado e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. Se condenado, pode pegar uma pena que chega a 15 anos.