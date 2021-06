Espaço do Agricultor, em Miguel Pereira, é inaugurado e será replicado pelo Governo do Estado

Um espaço para valorizar os produtores locais e evidenciar o trabalho do campo, foi inaugurado na manhã da última sexta-feira (25), em Miguel Pereira. O Espaço do Agricultor, especialmente direcionado aos produtores rurais locais, é focado na comercialização e exposição dos produtos do próprio município.

O modelo desenvolvido pela Prefeitura de Miguel Pereira foi escolhido pelo Governo do Estado para ser replicado para todas as cidades fluminenses que, futuramente, vão abrigar o projeto Mercado do Produtor AgroRJ, ligado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

O objetivo do projeto é somar esforços com as prefeituras municipais para valorizar e incentivar o consumo dos produtos produzidos localmente e no Estado. Além disso, colaborar na geração de emprego, renda e turismo das regiões.

A inauguração do novo espaço contou com a presença do governador Claudio Castro, do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, do prefeito de Miguel Pereira, André Português, além de deputados, prefeitos e secretários Municipais.

“Estamos em busca de um RJ cada vez mais forte no agro, projetos como esses são fundamentais para fortalecer os municípios, valorizar a nossa produção interna, além de colaborar na geração de emprego e renda para a população. Fortalecer o interior do nosso estado é o principal objetivo do governador Cláudio Castro ao apoiar esse projeto”, destacou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Com obras iniciadas em junho de 2020, o Espaço do Agricultor localizado às margens da Rodovia Estadual Ary Schiavo RJ-125, no centro da cidade de Miguel Pereira, é um grande marco para a história da cidade e sua agricultura local.

Para o prefeito de Miguel Pereira, André Português, esse é um dos grandes empreendimentos que contribuirá para o desenvolvimento do setor na cidade.

“O agricultor é uma peça importante de nosso município, sendo a cidade de Miguel Pereira, um dos maiores produtores de maracujá do estado. O setor agro tem grande valor e atrelado ao turismo em nosso município, traz para o Espaço do Agricultor, a missão de gerar emprego e renda para a população”, declarou o prefeito.

Ao todo 92 produtores rurais serão contemplados com um espaço amplo, inovador, inspirador e moderno no coração da cidade, valorizando a agricultura familiar, dando maior visibilidade ao produtor rural e ao setor agro do município, incentivando hábitos para uma alimentação mais saudável e movimentando a economia local.

Secretário de Agricultura Marcelo Queiroz é homenageado durante a inauguração

Durante a cerimônia de inauguração do novo Espaço do Agricultor, o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, foi homenageado pelo Prefeito André Português, que entregou uma placa em forma de agradecimento pela parceria firmada entre a prefeitura e o governo do estado.

“É uma honra receber o reconhecimento dessa cidade que eu tenho um carinho enorme. Vamos continuar incentivando e dando boas condições para que juntos possamos executar políticas públicas para toda a população Miguelense”, disse o secretário.

O gestor municipal também falou sobre a importância dessa parceria com o governo do Estado.

“Com essa parceria quem ganha é toda a população de Miguel Pereira, vamos juntos nessa luta para cada vez mais melhorar a nossa cidade”, concluiu André Português.